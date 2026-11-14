Taşköprü'de inşaat şantiyesinde ağır iş kazası: işçi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü'ndeki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen kazada, şantiye çalışanı Ekrem Acar iki kamyonun arasında sıkıştı. Olayın yaşandığı yerdeki ilk bilgiler, Acar'ın ağır yaralandığı yönünde oldu.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve jandarma, olay yerinde sağlık müdahalesi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze ve soruşturma:

Acar'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor; yetkililer kazanın oluş şekli ve sorumluluklara ilişkin incelemeleri sürdürüyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar yapılana dek soruşturmanın sonuçlanmasını bekleniyor ve olayın çalışma güvenliği boyutu yetkililerce değerlendiriliyor.

EKREM ACAR HAYATINI KAYBETTİ.