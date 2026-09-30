Taşköprü'de itfaiyeciler haftasında öğrenciler mesleği yakından tanıdı

Taşköprü'de itfaiyeciler haftası programı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası kapsamında Taşköprü İtfaiye Müdürlüğü'nde bir program düzenlendi. Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana ve Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Paramedik Programı öğrencileri katıldı.

öğrenciler araç ve ekipmanları tanıdı:

Program süresince öğrencilere itfaiye araçları ile yangınlara ve diğer acil durumlara müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman ekipmanların hangi durumlarda ve nasıl kullanıldığı hakkında uygulamalı bilgiler verdi; hortum, merdiven, kurtarma malzemeleri ve koruyucu donanımın işlevleri ayrıntılı olarak gösterildi.

etkinlik uygulama ve kapanış:

Etkinlik katılımcıların kısa uygulamalı gösterimlerle bilgilerini pekiştirmesinin ardından, öğrenciler ve itfaiye personelinin birlikte pasta kesmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Program, öğrencilere mesleğin uygulamalı yönünü görme fırsatı sunarken, kurum ile üniversite arasındaki iş birliğini de görünür kıldı.

Bu tür etkinlikler, paramedik öğrenciler için sahaya hazırlık, halk için ise acil durum farkındalığının artması açısından önem taşıyor. Taşköprü'de gerçekleştirilen program, gençlerin pratik deneyim kazanmasına ve itfaiye hizmetlerinin toplum içindeki görünürlüğünün artmasına katkı sağladı.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİNDE KATILIMIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA İTFAİYECİLER HAFTASI KUTLANDI.