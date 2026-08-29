Taşköprü'de tadilat sırasında çöken köy evi beş kişiyi yaraladı

Olayın ayrıntıları:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde tadilat yapılan iki katlı ahşap bir ev henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Ev sahibi Hüseyin Tellioğlu'na ait yapıdaki çökme sırasında içeride bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T. üst üste gelen molozların altında kaldı.

Olayı gören mahalle sakinleri hızla müdahale ederek içeridekilerin yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından 3 kişi çıkarılırken, 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı.

Çökme esnasında mutfakta bulunan tüp ve sobaların neden olduğu yangın çıktı; mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olayın haber verilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan talep üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık kuruluşundan edinilen bilgiye göre, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Ev sahibinin ve yakınlarının açıklamaları:

Ev sahibi Hüseyin Tellioğlu'nun damadı Ertuğrul Köse, evin yaklaşık 40-50 yıllık olduğunu ve tadilatın tavan ile fırın bölümünde yapıldığını belirtti. Köse, olay anını ve kurtarma sürecini şöyle anlattı: "Burası benim kayınpederimin evi. Sabah biz de buradaydık. Evde tadilat yapılıyordu. Ondan sonra evden bir ses geldi. İçeride kadınlar vardı, biz de kapının önündeydik. Sonra ev bu şekilde yan yattı. Tüp ve soba da yanıyordu. O arada biz de içeri girip içeridekileri çıkarttık. Sonra tüp ya da sobanın olduğu yerden bir yangın çıktı. Sonra hortumla falan su tutarak yangını söndürdük. O arada içeride bulunan eşimi, baldımızı, kayınvalidemi çıkarttık. Ön taraftakiler kendi imkanlarıyla çıktı. Ufak tefek sıkıntıları var ama Allah’a şükür, ciddi bir problemleri yok."

Köse, evin alt kısmının bir ceviz ağacına yaslandığını ve içerideki büyük odun parçalarının yapıya tutunarak kısmen daha fazla çökmeyi engellediğini ifade etti. Ayrıca fırından çıkarılan taşların yapının dengesini etkileyip etkilemediğinin bilinmediğini belirtti.

Olayın ardından jandarma ekipleri çöken yapıda incelemelerde bulunarak olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE TADİLAT YAPILAN İKİ KATLI KÖY EVİNİN ÇÖKMESİ NETİCESİNDE İÇERDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ YARALI KURTARILDI.