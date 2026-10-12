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Taşköprü'de tarlada çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde tarlada çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:35

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşköprü'de tarlada çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyü kırsalında, tarlada iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olayın haber verilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla belirtildiği üzere çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye giderek güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma sürüyor:

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayın nedenine ve sorumlulara ilişkin çalışmalar devam ediyor; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN JANDARMA EKİPLERİ, İNCELEME BAŞLATTI.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN JANDARMA EKİPLERİ, İNCELEME BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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