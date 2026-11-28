Taşköprü'de sivil toplum ve muhtarlarla toplantı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarını belediyede ağırladı. Toplantıda belediye tarafından yürütülen hizmetler, devam eden çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler paylaşıldı; Başkan Arslan katılımcıların sorularını yanıtladı.

toplantının gündemi:

Arslan, toplantıda öncelikli hizmetlerin ve yürütülen projelerin ayrıntılarını aktararak fikir alışverişi yapılmasını sağladı. Belediye yönetiminin karar alma sürecinde ortak akıl ve istişare kültürünü esas aldığını vurguladı ve bunun ilçenin gelişimi için önemine dikkat çekti.

başkanın mesajı:

Arslan, görüşlerine yer verdiği konuşmasında şunları söyledi: "Ortak akıl ve istişare kültürünü esas alarak, birlik ve beraberlik içerisinde Taşköprümüzü daha güzel yarınlara taşıyacağız." Katılımları ve kıymetli görüşleri için tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ettiğini belirtti.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKAN HÜSEYİN ARSLAN, İLÇEDE BULUNAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.