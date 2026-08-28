Taşlıçay köylerinde 10 bin metrekare parke ve 2,7 kilometre sıcak asfalt tamamlandı

Çalışmanın kapsamı ve sonuçları:

Ağrı Valiliği himayelerinde, Taşlıçay Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen altyapı ve yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı. İlçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen çalışmaların amacı, köylerin ulaşım imkânlarını güçlendirerek yaşam standartlarını yükseltmek olarak açıklandı.

Uygulanan çalışmalar:

Toplamda 10 bin metrekare kilit parke taşı uygulaması yapıldı. Bu kapsamda Kumluca köyünde 4 bin metrekare, Yukarı Dumanlı köyünde ise 3 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Ayrıca Aşağı Düzmeydan köyünde 2,7 kilometre uzunluğunda BSK kapsamında binder tabakası sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Vatandaşlara etkisi ve önemi:

Tamamlanan çalışmalarla köy yollarında ulaşımın daha akıcı hale gelmesi, kış koşullarında ulaşım güvenliğinin artması ve günlük yaşamın kolaylaşması hedefleniyor. Yetkililer, yapılan yatırımın köylere daha güvenli ve konforlu ulaşım sunacağını belirtti ve altyapı iyileştirmelerinin yaşam standartlarına olumlu yansıyacağını vurguladı.

AĞRI’DA, KÖYLERDE YOL VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR