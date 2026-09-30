Dolar 49,0113 +0,02%
Euro 55,5879 +0,00%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.586,94 +0,01%
EUR/USD 1,1340 -0,06%
Brent Petrol 98,57 +2,51%
--°

Taşlıharman caddesi'nde motosikletli saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ta İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde motosikletli saldırgan iki kişiyi ayaklarından vurdu; yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 18:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşlıharman caddesi'nde motosikletli saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

kars’ta motosikletli saldırı sonrası iki yaralı

Kars İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir motosikletlinin ateş etmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olayda yaralananların isimleri T.Ö. (45) ve E.Ö. (23) olarak kaydedildi; bu kişilerden 1'i kadındır.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheli motosikletle caddeye geldi ve burada bulunan T.Ö. ile E.Ö.'ye silahla ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinde motosikletini bırakarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

emniyet ve sağlık müdahalesi:

Bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede intikal ederek yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ayaklarından yaralanan T.Ö. ve E.Ö., ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yerinde inceleme başlattı.

Emniyet güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor; bölgede delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşmeler sürüyor. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte yetkililerden yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Kars’ta motosikletli saldırgan dehşeti: 1’i kadın 2 kişi silahla yaralandı

Kars’ta motosikletli saldırgan dehşeti: 1’i kadın 2 kişi silahla yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop Lala köyü sahilinde kurtarma çalışmaları sürüyor: tekne alabora, bir ölü b...
images

Kaçırıldığı iddia edilen araçla zincirleme kaza: 3 yaralı, çocuk ailesine teslim...
images

Burdur'da 1.96 promil alkollü sürücü park halindeki araçlara çarpıp kaçarken yak...
images

alkollü sürücü kazanın ardından yaya olarak kaçtı, kısa sürede yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yolun ortasındaki yaralı geyiğe aile müdahalesi

Kaçırıldığı iddia edilen araçla zincirleme kaza: 3 yaralı, çocuk ailesine teslim edildi

Burdur'da 1.96 promil alkollü sürücü park halindeki araçlara çarpıp kaçarken yakalandı

alkollü sürücü kazanın ardından yaya olarak kaçtı, kısa sürede yakalandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor