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Taşolar fırça ve faraşla sahada: kent temizliğine bizzat liderlik etti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar eline fırça ve faraş alıp kentte başlatılan çevre temizliğine bizzat katıldı; ekipler 48 kilometrelik alanda çalışıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:17

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Taşolar fırça ve faraşla sahada: kent temizliğine bizzat liderlik etti

Vali Taşolar sahaya indi:

Iğdır’da temiz ve düzenli bir kent kültürü oluşturma hedefiyle başlatılan çevre temizliği çalışmaları, Iğdır Valisi M. Fırat Taşoların katılımıyla fiilen başladı. Sabahın erken saatlerinde sahaya inen Vali Taşolar, sadece talimat vermekle kalmayıp eline fırça ve faraş alarak temizlik ekiplerinin yanında çalıştı.

Çalışmanın kapsamı:

Program 08.15'te Iğdır Valiliği önünde start aldı. Etkinlik kapsamında Dilucu Şehitleri Parkı, Emek Parkı, Millet Bahçesi ve İbrahim Bozyel Parkı olmak üzere dört ana park ve yeşil alan ile birlikte 15 ana cadde ve bulvar, 110 ara sokak, okul çevreleri, Soykırım Anıt ve Müzesi ile Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı ve kamu kurumlarının çevreleri temizlendi.

Çalışmalarla kent genelinde yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekarelik alanda, cadde ve sokak güzergâhları dahil toplam 48 kilometrelik temizlik ağı oluşturuldu. Bu geniş kapsam, programın sürekliliğine vurgu yapıyor; Iğdır Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve paydaşlar her gün eş zamanlı temizlik faaliyetleri yürütecek.

Saha uygulamaları ve izlenimler:

Vali Taşolar’ın sahadaki çalışması, protokol dışı bir yaklaşımın simgesi oldu. Özellikle bir çöp kovasının altında zamanla sertleşen kiri bıçakla sıyırarak temizlemesi, katılımcılar arasında dikkat çekti ve sembolik bir liderlik örneği oluşturdu. Bu tutum, kentte çevre bilincinin güçlendirilmesi mesajını somutlaştırdı.

Uygulamada belediye ekipleri ile kamu kurumları koordineli bir şekilde hareket etti; sahada yürütülen temizlikler, hem halkın kullanımındaki yeşil alanların hem de anıt ve kamu binalarının çevresinin düzenlenmesine odaklandı. Vali Taşolar’ın doğrudan katılımı, çalışmanın görünürlüğünü artırarak vatandaşların da sürece destek vermesini hedefliyor.

Yetkililer, programın düzenli şekilde devam edeceğini belirterek, kent genelinde temiz ve düzenli bir çevre kültürü oluşturmanın uzun vadeli bir süreç olduğunu vurguladı. Başlatılan yoğun temizlik seferberliği, günlük takvimde yer alacak rutin çalışmalarla desteklenecek.

IĞDIR&#039;DA TEMİZ VE DÜZENLİ BİR KENT KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN ÇEVRE...

IĞDIR'DA TEMİZ VE DÜZENLİ BİR KENT KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASININ STARTINI VALİ M. FIRAT TAŞOLAR VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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