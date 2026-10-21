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Taşoluk yaylası'nda yayla evi yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Taşoluk Yaylası'nda bir yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; jandarma olay yerinde inceleme başlattı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşoluk yaylası'nda yayla evi yangını kontrol altına alındı

Taşoluk yaylası'nda yayla evi yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Taşoluk Yaylası'nda bulunan bir yayla evinde yangın çıktı. Vatandaşların evden yükselen alev ve dumanı görmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

ihbar ve müdahale:

Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detaylı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BOLU’NUN TAŞOLUK YAYLASI’NDA BULUNAN BİR YAYLA EVİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BOLU’NUN TAŞOLUK YAYLASI’NDA BULUNAN BİR YAYLA EVİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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