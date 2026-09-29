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Taşpınar'da durdurulan tırda 5,5 milyon liralık kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

Aksaray-Taşpınar kara yolunda durdurulan tırda jandarma 18 bin paket sigara, 2 bin 111 kg tütün ve binlerce e-sigara ürünü ele geçirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşpınar'da durdurulan tırda 5,5 milyon liralık kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

olayın gelişimi:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Aksaray - Adana kara yolu Taşpınar mevkiinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Sürücünün ehliyet ve ruhsat kontrolündeki tedirginliği üzerine ekipler, tırın dorsesinde arama yapmaya karar verdi.

ele geçirilen ürünler ve sayılar:

Aramada piyasa değeri 5,5 milyon lira olduğu belirtilen çok sayıda gümrük kaçağı ürün bulundu. Ekiplerin tırda ele geçirdiği ürünler arasında 18 bin paket kaçak sigara, 2 bin 111 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 59 paket elektronik sigara kiti, 843 adet puro, 105 kilogram nargile tütünü ile 19 adet elektronik sigara yer aldı.

Olayla ilgili olarak, mevzuat çerçevesinde soruşturma başlatıldı ve işlem 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütüldü. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin miktarı ve türü nedeniyle soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU TIRDA 5,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE BİRLERCE...

AKSARAY’DA JANDARMA EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU TIRDA 5,5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE BİRLERCE KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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