Taşsız tarlalar için iki yeni makine Bozkır çiftçisinin hizmetinde

Projenin amacı ve sağlanan destekler:

Bozkır Ziraat Odası tarafından yürütülen 'Bozkır Taşsız Topraklar Projesi' kapsamında temin edilen 2 adet taş toplama makinesi, düzenlenen törenle çiftçilerin hizmetine sunuldu. Proje, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirildi.

Toplam bütçesi 865 bin TL olan proje, taşlardan arındırılmış tarlaların tarımsal verimliliğe ve ekipman kullanım ömrüne katkı sağlamasını hedefliyor. Proje yetkilileri, elde edilen makinelerin bölgedeki tarımsal üretime doğrudan olumlu etkiler sunacağını belirtti.

Çiftçilere uygulamalı eğitim ve saha denemesi:

Sazlı Mahallesi'nde bir üreticiye ait tarlada yapılan deneme esnasında, makinelerin kullanım talimatları makineyi kullanacak personele uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamalı eğitimlerle operatörlerin doğru çalıştırma ve bakım prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Tarlardaki taşların temizlenmesiyle toprak işleme ekipmanları ile biçerdöver gibi hasat makinelerinin bıçak, diş ve aksamlarında meydana gelen hasarlar azalıyor; bu da bakım ve onarım maliyetlerinin düşmesine yol açıyor. Aynı zamanda toprak işlenebilir hacmi artarak kök gelişimi kolaylaşıyor ve verim ile ürün kalitesi olumlu etkileniyor.

Beklentiler ve devam eden çalışmalar:

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, projenin hayata geçirilmesinde destek sağlayanlara teşekkür ederek, ekipmanların çiftçilere hayırlı olmasını ve bereketli bir sezon dileğini iletti. Öztürk, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik projelerin süreceğini ifade etti.

Makinaların bölge genelinde kullanımının yaygınlaşmasıyla hem üretim süreçlerinde yaşanan aksaklıkların azalması hem de ekipmanların ömrünün uzaması bekleniyor. Proje, taşsız topraklar sayesinde uzun vadede maliyetlerin düşürülmesini ve üretimde istikrarı amaçlıyor.

Bozkır'da taşsız topraklar için makineler hizmette