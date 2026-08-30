Taşucu limanı kazazedeler için hazır bekletiliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kıyısında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’nda geniş çaplı hazırlıklar başlatıldı. Olayda kurtarılan yolcuların limana getirilme olasılığına karşı ilgili birimler teyakkuz halinde bekletiliyor.

olay ve müdahaleye ilişkin bilgiler:

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi su alarak battı. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu, olayın ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

taşucu limanındaki hazırlık ve koordinasyon:

Mersin tarafında Taşucu Limanı'nda sağlık, güvenlik ve lojistik ekipleri hazır bekletiliyor. Yetkililer, kazazedelerin limana getirilmesi durumunda acil sağlık müdahalesi, ön triage ve koordinasyonun hızlı şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Mersin Valisi Atilla Toros da limana gelerek yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Toros’un yetkililerden aldığı brifingde, muhtemel sevkiyatta tüm birimlerin koordinasyon içinde hareket etmesi ve tahliye ile sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sağlanması yönünde talimatlar verdiği belirtildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT KAZASININ ARDINDAN MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDE BULUNAN TAŞUCU LİMANI’NDA GENİŞ ÇAPLI HAZIRLIK BAŞLATILDI.