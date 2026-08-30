Dolar 48,2592 +0,06%
Euro 56,0113 +0,25%
Bist 14.563,53 -0,53%
Altın Gram 6.968,25 -0,86%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,87 +3,19%
--°

Taşucu limanında bekleyiş: torunu için gelen kadın tansiyon yükselmesiyle hastaneye kaldırıldı

Girne açıklarındaki feribot kazası sonrası Taşucu Limanı'na gelen 75 yaşındaki kadın, torunudan haber beklerken tansiyonu yükselip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:47

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 18:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Taşucu limanında bekleyiş: torunu için gelen kadın tansiyon yükselmesiyle hastaneye kaldırıldı

Taşucu limanında bekleyiş: torunu için gelen kadın tansiyon yükselmesiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Taşucu Limanı'ndaki bekleyiş sürüyor. Kazazedelerden gelecek haberleri almak için limana gelen yakınlar, yetkililerden gelecek açıklamaları ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

Olayın gelişimi:

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen 75 yaşındaki Fatma Ateş, gemide yolcu olarak bulunan torunundan haber almak için beklerken tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaştı. Bölgedeki sağlık ekipleri müdahale ederek Ateş'i sedyeyle ambulansa aldı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Limandaki hazırlıklar:

Olası kazazede sevkiyatına karşı AFAD ve sağlık ekipleri başta olmak üzere ilgili kurumlar limanda teyakkuza geçirildi. Yetkililer, kurtarma ve nakil planlarını koordine ederken, ailelerin bekleyişi devam ediyor. Limandaki hazırlıkların, gelecek olası yolcu veya kurtulanların hızlı ve güvenli şekilde karşılanmasına yönelik olduğu bildirildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ&#039;NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT KAZASININ...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT KAZASININ ARDINDAN TORUNUNDAN HABER ALMAK İÇİN MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ TAŞUCU LİMANI'NA GELEN 75 YAŞINDAKİ FATMA ATEŞ, TANSİYONUNUN YÜKSELMESİ SONUCU FENALAŞTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da incir sezonu: bakan İbrahim Yumaklı saha incelemesi ve sektör buluşması
images

Marmaris'te zafer coşkusu Girne kazasının gölgesinde sessiz fener alayıyla sürdü
images

Başiskele'de çocuklara değerlerle yol gösteren yaz okulu tamamlandı
images

Sıfır atık uygulaması 8 yılda ekonomiye 365 milyar lira kazandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti

Beşiktaş - Çorum FK maçında var koltuğunda Richard Martens

mahalle kupasında eski mezitli ve kavaklıpınar zafere ulaştı

Aydın'da incir sezonu: bakan İbrahim Yumaklı saha incelemesi ve sektör buluşması

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı