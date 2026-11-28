Tasulas'ın İstanbul programı:
Konstantinos Tasulas, 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İstanbul'a geldi. Saat 17.00'de Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aya Yorgi ziyareti:
Görüşmenin ardından Tasulas, Fener Rum Patrikhanesi bünyesindeki Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ederek düzenlenen ayine katıldı.
Ayinin ardından Tasulas, Patrikhane'den ayrıldı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas, Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret etti
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