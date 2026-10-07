Tatamide 200 sporcu terledi, Sivas'ta karate ligine hazırlık başladı

Sivas'ta kulüpler arası Heian kata ve kumite şampiyonası tamamlandı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliği organizasyonuyla düzenlenen turnuva, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda iki gün boyunca devam etti. Yarışmalar aileler ve sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, sporcular tatamide derece için kıyasıya mücadele etti.

katılım ve müsabakalar:

Organizasyona toplam 8 kulüp katıldı ve sahaya çıkan sporcu sayısı 200 olarak kaydedildi. Kata dalında 80, kumite dalında ise 120 sporcu yarıştı. Müsabakalar boyunca performanslar izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı; her kategoride ilk dört içine giren sporculara madalya takdim edildi.

lig müjdesi ve geleceğe bakış:

Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, şehrin karate gelişiminden duyduğu memnuniyeti belirtti ve organizasyonun ardından önümüzdeki günlerde başlayacak olan 6 etaptan oluşacak Sivas Karate Ligi'nin müjdesini verdi. Ökten'in açıklaması, yerel kulüpler ve sporcular için düzenli rekabet ve gelişim fırsatı sunmayı hedefliyor.

Turnuva, hem genç sporcuların kendilerini göstermesi hem de Sivas'ta karate faaliyetlerinin yaygınlaşması açısından önemli bir gösterge oldu. Organizasyonun ardından lig sürecinin başlamasıyla birlikte şehir içinde daha fazla müsabaka ve hazırlık süreci bekleniyor.

SİVAS’TA DÜZENLENEN KULÜPLER ARASI HEİAN KATA VE KUMİTE İL ŞAMPİYONASI’NDA 8 KULÜPTEN 200 SPORCU MADALYA İÇİN MÜCADELE EDERKEN, ORGANİZASYONUN ARDINDAN SİVAS KARATE LİGİ İÇİN DE MÜJDE GELDİ.