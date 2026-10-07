Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 55,0309 -0,57%
Bist 12.110,09 -2,14%
Altın Gram 6.518,13 -1,57%
EUR/USD 1,1182 -0,72%
Brent Petrol 101,76 +1,17%
--°

Tatamide 200 sporcu terledi, Sivas'ta karate ligine hazırlık başladı

Sivas’ta Heian kata ve kumite il şampiyonasında 8 kulüpten 200 sporcu yarıştı; organizasyon sonunda 6 etaptan oluşacak Sivas Karate Ligi duyuruldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tatamide 200 sporcu terledi, Sivas'ta karate ligine hazırlık başladı

Sivas'ta kulüpler arası Heian kata ve kumite şampiyonası tamamlandı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliği organizasyonuyla düzenlenen turnuva, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda iki gün boyunca devam etti. Yarışmalar aileler ve sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, sporcular tatamide derece için kıyasıya mücadele etti.

katılım ve müsabakalar:

Organizasyona toplam 8 kulüp katıldı ve sahaya çıkan sporcu sayısı 200 olarak kaydedildi. Kata dalında 80, kumite dalında ise 120 sporcu yarıştı. Müsabakalar boyunca performanslar izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı; her kategoride ilk dört içine giren sporculara madalya takdim edildi.

lig müjdesi ve geleceğe bakış:

Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, şehrin karate gelişiminden duyduğu memnuniyeti belirtti ve organizasyonun ardından önümüzdeki günlerde başlayacak olan 6 etaptan oluşacak Sivas Karate Ligi'nin müjdesini verdi. Ökten'in açıklaması, yerel kulüpler ve sporcular için düzenli rekabet ve gelişim fırsatı sunmayı hedefliyor.

Turnuva, hem genç sporcuların kendilerini göstermesi hem de Sivas'ta karate faaliyetlerinin yaygınlaşması açısından önemli bir gösterge oldu. Organizasyonun ardından lig sürecinin başlamasıyla birlikte şehir içinde daha fazla müsabaka ve hazırlık süreci bekleniyor.

SİVAS’TA DÜZENLENEN KULÜPLER ARASI HEİAN KATA VE KUMİTE İL ŞAMPİYONASI’NDA 8 KULÜPTEN 200 SPORCU...

SİVAS’TA DÜZENLENEN KULÜPLER ARASI HEİAN KATA VE KUMİTE İL ŞAMPİYONASI’NDA 8 KULÜPTEN 200 SPORCU MADALYA İÇİN MÜCADELE EDERKEN, ORGANİZASYONUN ARDINDAN SİVAS KARATE LİGİ İÇİN DE MÜJDE GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş stadyumu kışa hazırlanıyor: alttan ısıtma kuruldu, çim serimi başladı
images

Samsunspor'da uzun yıllar görev yapan Av. Refik Moral vefat etti
images

Karabük İdmanyurdu kupada tek golle tur atladı
images

Başkan Aksun, derecelerle dönen sporcuları makamında kabul etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de caddeyi geçmeye çalışan genç otobüsle çarpıştı, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Eskişehir'in armağanı: dayanışmanın 15 dönümlük parkı açıldı

Şırnak'ta 6 kaynakta 42 analiz: tarımsal nitrat için yoğun izleme

ODTÜ ile Axiom Space'ten alçak yörünge ve mikro yer çekimi ortaklığı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor