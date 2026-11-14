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tatbikatta rol yapan hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu

Kahramanmaraş HG Hospital'da yapılan yangın tatbikatında rol yapan hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

tatbikatta rol yapan hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu

Kahramanmaraş HG Hospital'da tatbikat sırasında gerilim

Kahramanmaraş HG Hospital'da gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastaneye getirilen hasta yakınlarından biri rolünü aşırı benimseyince sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişiminde bulundu. Olay, tatbikatın acil servis bölümünde yaşandı ve kısa süreli gerginliğe yol açtı.

Tatbikatın ilerleyişi:

Tatbikat, hastanenin eksi ikinci kattaki hasta odasında çıkan yangın senaryosu ile başlatıldı. Dumandan etkilenen iki kişi kurtarılarak acil servise getirildi. Acil serviste ise rol yapan bir kadın ve erkek hasta yakını hastaneye geldi; erkek hasta yakını doktorla görüşmek istediğini belirterek sağlık çalışanlarına tepki gösterdi ve gerginlik tırmandı. Söz konusu kişi, bazı sağlık çalışanlarına karşı darp girişiminde bulundu, ancak durum kısa sürede kontrol altına alındı.

Yetkililerin açıklaması:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Kurşat Aköz, sürece ilişkin şunları söyledi: "İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile hastanemiz çalışanları ve ekibimiz ile birlikte, her hangi bir acil durumda neler yapabileceğimizi hazır olma durumumuzu değerlendirme olarak yaptık. Bunun sonunda yangın tatbikatımızı başarılı bir şekilde tamamladı. Düzenli olarak tatbikatlarımızı hazır bulunmamızı sağlayacak"

Tatbikat, hastane personelinin yangın anındaki müdahale, kurtarma, tahliye ve acil servis süreçlerine yönelik hazırlıklarını test etmek amacıyla tamamlandı. Olay sırasında sağlık personelinin prosedürleri uygulayarak senaryoyu sürdürmesi, eğitim amaçlı uygulamaların beklenmedik tepkilere rağmen sürdürülmesinin önemini gösterdi.

Hastane yetkilileri, tatbikat sonrası güvenlik ve iletişim protokollerini gözden geçirerek benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı

Gerçeğini aratmayan tatbikatta hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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