Bağcılar'da ara tatilde sahneler çocuklara açıldı

Bağcılar Belediyesi, ara tatile giren öğrenciler için 14-23 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlediği Ara Tatil Şenliği ile çocuklara yönelik günlük tiyatro gösterimleri gerçekleştiriyor. Etkinlikler, belediyeye ait farklı tesislerde yapılıyor; amaç çocukların tatili verimli ve eğlenceli geçirmesi.

oyun programı ve içerik:

Şenlik programında çocuk tiyatroları ön planda. Sahneye çıkan oyunlar arasında Sokakta Biri Var, Karınca Kararınca, Masal İçinde Masal, Şaşkın Kral Yaramaz Çito, Kurnaz Tilki Müzikali, Bremen Mızıkacıları, Kırmızı Başlıklı Kız Müzikali, Bizim Kahramanlarımız Müzikali ve Gizemli Ada yer alıyor. Oyunlar hem eğlenceli hem pedagojik içerikler taşıyarak çocukların sosyal ve duygusal becerilerini destekliyor.

amaç, mekan ve belediye mesajı:

Her oyun farklı bir tesiste sahneleniyor; böylece daha fazla çocuğun katılımı hedefleniyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız etkinlikle ilgili olarak "Her zaman çocukların yanındayız. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için" ifadelerini kullandı. Veliler ve eğitimciler, tiyatronun çocukların hayal gücünü beslediğini ve tatil dönemlerinde boş zamanların nitelikli değerlendirilmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Etkinlik boyunca çocuklar arkadaşlarıyla bir araya gelip hem keyifli vakit geçiriyor hem de sahne sanatlarıyla erken yaşta tanışma imkânı buluyorlar. Belediye programı, ara tatilleri kültürel ve eğitsel aktivitelere dönüştürmeyi hedefliyor.

BAĞCILAR’DA ARA TATİLE GİREN ÖĞRENCİLER, BAĞCILAR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "ARA TATİL ŞENLİĞİ" İLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYOR. ÇOCUKLAR, 14-23 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇOCUK TİYATROLARIYLA DOYASIYA EĞLENİYOR.