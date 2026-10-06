Tatilde yeni denge: çocukların eğlencesi ebeveynlerin dinlenmesiyle buluşuyor

aile odaklı tatilin yükselişi:

Çocuklu ailelerin tatil tercihleri belirgin biçimde değişiyor; artık aileler yalnızca konaklama ve dinlenme değil, çocukların güvenle eğlenebildiği ve ebeveynlerin kendi ilgi alanlarına vakit ayırabildiği bütünsel deneyimler arıyor. Bu beklenti, tatil destinasyonlarının ve tesislerin hizmet paketlerini yeniden şekillendiriyor.

sinpaş reserve'de yaz sezonu verileri:

Marmaris’in İçmeler bölgesindeki Sinpaş Reserve, Haziran ayından Eylül ayı sonuna kadar süren yaz döneminde ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tesisin verilerine göre, sezonda haftalık ortalama 3.200 misafir ağırlanırken, bu misafirlerin yaklaşık 600'ünü çocuklar oluşturdu. Yaklaşık 16 haftalık sezon boyunca bu ortalamaya göre toplamda yaklaşık 9.600 çocuk tesiste tatil yaptı. Bu sayı, çocuklu ailelerin artık tatili bir öncelik olarak planladığını ortaya koyuyor.

tesisin sunduğu imkanlar:

Sinpaş Reserve, ailelere yönelik bütünsel bir tatil sunmak için çeşitli alanlar ve etkinlikler sunuyor. Tesisin plajı, park alanları, açık ve kapalı aquaparkı, açık hava aktiviteleri ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikleri, gün boyu çocukların meşgul olmasını sağlıyor. Ebeveynler ise termal, wellness, deniz ve geniş sosyal yaşam alanlarından faydalanabiliyor; böylece aileler hem birlikte vakit geçirebiliyor hem de bireysel beklentilerini karşılayabiliyorlar.

Tesis verileri ayrıca oda başına ortalama konaklayan kişi sayısının 3,8 olduğunu gösteriyor; bu da ailelerin bir odada birlikte tatil yapma eğilimini doğruluyor. Çocuklara yönelik sosyal ve eğlence alanlarının termal ve wellness imkanlarıyla aynı destinasyonda sunulması, tatili konaklamadan öte deneyime dönüştürüyor.

sektöre yansımaları:

Ailelerin bu değişen tercihleri, destinasyonların altyapı ve programlarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Hem çocuk güvenliği ve eğlencesine hem de yetişkinlere yönelik dinlenme ve sosyal yaşama yatırım yapan tesisler, tercih edilirlik açısından öne çıkıyor. Sinpaş Reserve örneğinde görüldüğü gibi, çocuklu ailelerin yoğun başvurusunu karşılayacak donanım ve hizmet sunmak, yaz sezonunda belirleyici bir rekabet avantajı sağlıyor.

ÇOCUKLU AİLELERİN TATİL ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİRKEN, MARMARİS’TEKİ SİNPAŞ RESERVE YAZ SEZONUNDA YAKLAŞIK 9 BİN 600 ÇOCUĞU AĞIRLADI. HAZİRAN-EYLÜL DÖNEMİNDE TESİSTE HAFTALIK ORTALAMA 600 ÇOCUK TATİL YAPTI.