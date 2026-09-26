Tatlıcı önünde husumet kanlı bitti: üç çocuk annesi ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Mersin'in Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde, 20 Eylül günü bir tatlıcının önünde meydana gelen saldırıda, iş yerinde çalışan 40 yaşındaki üç çocuk annesi Arife C. yaralandı. İddialara göre daha önce oğullarını kovalayan husumetli ailenin yakınları, tatlıcı önünde toplanıp sopa ve çeşitli aletlerle saldırıya geçti.

Saldırı sonucu Arife C.'nin kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Yaralı kadın, tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık ekiplerinin müdahalesine alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı ve saldırıya karıştığı belirlenen şüphelileri yakaladı. Yakalanan kişilerden S.G. (44), T.D. (44), D.G. (39) ve M.A.C. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayın büyüklüğü ve saldırıda kullanılan aletler nedeniyle adli sürecin devam ettiğini bildiriyor.

Tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası:

Saldırı sırasında çocuklarından birinin daha önce kovaladığını aktaran Arife C., bir süre sonra kardeşleriyle birlikte çalıştırdıkları iş yerinde saldırıya uğradığını, kolu ve bacağında kırıklar meydana geldiğini söyledi. Olayda yaralanan oğlu 18 yaşındaki Burak C. ise kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak polise sığındığını belirtti.

Kızının darbedilmesi üzerine konuşan Durmuş G. ise yaklaşık 15 kişinin geldiklerini ve darbederek kızının kolu ile bacağını kırdıklarını ifade etti; saldırganlar hakkında gerekenin yapılmasını istedi.

Olay anına ilişkin kavga görüntüleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

MERSİN'DE 3 ÇOCUK ANNESİ ÇALIŞTIĞI TATLICIDA, HUSUMETLİLERİN SALDIRISINA UĞRADI, KOLU VE BACAĞI KIRILDI. OLAYLA İLGİLİ POLİS 4 ŞÜPHELİYİ YAKALAYARAK TUTUKLANMASINI SAĞLADI.