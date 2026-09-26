Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Tatlıcı önünde husumet kanlı bitti: üç çocuk annesi ağır yaralandı

Mersin Huzurkent Mahallesi'nde tatlıcı önünde çıkan kavgada 40 yaşındaki Arife C.'nin kolu ve bacağı kırıldı; dört şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 21:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tatlıcı önünde husumet kanlı bitti: üç çocuk annesi ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Mersin'in Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde, 20 Eylül günü bir tatlıcının önünde meydana gelen saldırıda, iş yerinde çalışan 40 yaşındaki üç çocuk annesi Arife C. yaralandı. İddialara göre daha önce oğullarını kovalayan husumetli ailenin yakınları, tatlıcı önünde toplanıp sopa ve çeşitli aletlerle saldırıya geçti.

Saldırı sonucu Arife C.'nin kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Yaralı kadın, tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık ekiplerinin müdahalesine alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı ve saldırıya karıştığı belirlenen şüphelileri yakaladı. Yakalanan kişilerden S.G. (44), T.D. (44), D.G. (39) ve M.A.C. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, olayın büyüklüğü ve saldırıda kullanılan aletler nedeniyle adli sürecin devam ettiğini bildiriyor.

Tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası:

Saldırı sırasında çocuklarından birinin daha önce kovaladığını aktaran Arife C., bir süre sonra kardeşleriyle birlikte çalıştırdıkları iş yerinde saldırıya uğradığını, kolu ve bacağında kırıklar meydana geldiğini söyledi. Olayda yaralanan oğlu 18 yaşındaki Burak C. ise kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak polise sığındığını belirtti.

Kızının darbedilmesi üzerine konuşan Durmuş G. ise yaklaşık 15 kişinin geldiklerini ve darbederek kızının kolu ile bacağını kırdıklarını ifade etti; saldırganlar hakkında gerekenin yapılmasını istedi.

Olay anına ilişkin kavga görüntüleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

MERSİN&#039;DE 3 ÇOCUK ANNESİ ÇALIŞTIĞI TATLICIDA, HUSUMETLİLERİN SALDIRISINA UĞRADI, KOLU VE BACAĞI...

MERSİN'DE 3 ÇOCUK ANNESİ ÇALIŞTIĞI TATLICIDA, HUSUMETLİLERİN SALDIRISINA UĞRADI, KOLU VE BACAĞI KIRILDI. OLAYLA İLGİLİ POLİS 4 ŞÜPHELİYİ YAKALAYARAK TUTUKLANMASINI SAĞLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arı sokmasının ardından tedavi altına alınan 61 yaşındaki Ünal Türk yaşamını yit...
images

Esenler'de bıçakla polise yürüyen şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
images

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup ke...
images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arı sokmasının ardından tedavi altına alınan 61 yaşındaki Ünal Türk yaşamını yitirdi

Lavrov'dan çok kutuplu dünya vurgusu ve Avrupa'ya barış görüşmelerini engelleme suçlaması

Wembley'de geri dönen İspanya: 3-2'lik zaferle başladı

Körfez güvenliği dünya barışının ayrılmaz parçasıdır diyen Suudi bakanın bölgesel güvenlik çağrısı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı