Tatvan sahilinde pedallarla Gazze'ye sessiz çığlık

Tatvan'da barış ve adalet için pedal çevrildi

Bitlis'in Tatvan sahilinde bir araya gelen çok sayıda sporcu ve gönüllü, Tatvan Run Club ile Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için pedal çevirdi. Etkinlik, bölgedeki insanlık dramının görünür kılınması amacıyla düzenlendi.

etkinliğin amacı:

Gözyaşı ve yıkımın 3. yılı geride kalırken katılımcılar, Filistin halkının yaşadığı insani krize vurgu yaptı. Sahildeki yürüyüş ve bisiklet kortejiyle katılımcılar, barış ve adalet talebini dile getirdi ve Gazze'deki duruma karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi.

katılımcıların mesajı:

Grup temsilcileri, 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırıların insanlık vicdanında derin yaralar açtığını belirtti. Konuşmalarda, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların sesi olmaya devam edecekleri ve Filistin'de yaşanan soykırımı lanetleyecekleri vurgulandı. Etkinliğe sahildeki çevre sakinleri de destek verdi ve katılımcılar barış çağrısını hep birlikte yineledi.

TATVAN RUN CLUB İLE VAN GÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ ÜYELERİ, 7 EKİM 2023’TE BAŞLAYAN VE TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE DEVAM EDEN GAZZE SOYKIRIMINA DUR DEMEK İÇİN ANLAMLI BİR FARKINDALIK ETKİNLİĞİNE İMZA ATTI.