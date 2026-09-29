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Tatvan'da açık kalp ameliyatı ağır kalp yaralanması geçiren hastayı hayata bağladı

Bitlis'te kalbinden ağır yaralanan hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik açık kalp ameliyatıyla hayata döndü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tatvan'da açık kalp ameliyatı ağır kalp yaralanması geçiren hastayı hayata bağladı

Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen acil cerrahi müdahale yaşam kurtardı

Bitlis'te kesici alet yaralanmasına bağlı olarak kalbinden ciddi şekilde zarar gören hasta, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hayati tehlike taşıyan hasta, zaman kaybedilmeden cerrahi ekibin müdahalesine alındı.

ameliyat ekibi ve operasyon:

Yaklaşık 3 saat süren kritik açık kalp ameliyatı, İl Sağlık Müdürü ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şaban Ergene, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğulcan Özdemir ile Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon sırasında ileri düzey cerrahi teknikler uygulandı ve hastaya kapsamlı müdahale sağlandı.

yerel tedavi imkanı ve takip:

Ameliyat sayesinde hasta, başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmeden kendi ilinde tedavi edilme imkânı buldu. Operasyonun ardından hasta yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi ve yakın takibe devam ediliyor; sağlık durumu uzman ekip tarafından yakından izleniyor. Yetkililer, gerçekleştirilen girişimi Bitlis'te bugüne kadar yapılan en önemli kalp cerrahisi müdahalelerinden biri olarak kayda geçtiğini belirtti ve yerel sağlık altyapısı ile uzman ekiplerin koordineli çalışmasının operasyonun başarısında belirleyici olduğu vurgulandı.

BİTLİS&#039;TE SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATILDI. KESİCİ ALET YARALANMASI SONUCU...

BİTLİS'TE SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATILDI. KESİCİ ALET YARALANMASI SONUCU KALBİNDEN AĞIR ŞEKİLDE YARALANAN BİR HASTA, TATVAN DEVLET HASTANESİ'NDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇIK KALP AMELİYATIYLA HAYATA TUTUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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