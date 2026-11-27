Sahil Anaokulu'ndan deneyimsel öğrenme alanı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sınıfı ve Yaşam Beceri Atölyesi, çocukların yaşayarak, deneyimleyerek ve keşfederek öğrenmelerini hedefliyor. Hazırlanan alan, okulun bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda 150 öğrencinin sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimine katkı sunacak şekilde tasarlandı.

Eğitim anlayışı ve hedeflenen kazanımlar:

Okul yönetimi, eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmayan bir yaklaşım benimsediklerini vurguluyor. Bu kapsamda oyun ve keşfin eğitimin merkezinde olduğu bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Öğretim alanı; çocukların doğayla iç içe vakit geçirmelerine, özgürce oyun oynamalarına, hayal güçlerini geliştirmelerine ve üretmelerine imkân sağlayacak şekilde planlandı.

"Çocuklarımızın yalnızca akademik gelişimlerini değil; sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini de önemsiyoruz. Bizim için oyun, eğitimin alternatifi değil tam merkezindedir. Çünkü çocuk oyunla keşfeder, sorgular, paylaşır ve öğrenir"

Aile katılımı ve sürdürülebilir öğrenme:

Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül eğitim yaklaşımı çerçevesinde okul yönetimi ve ailelerin ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Modelin aileyi eğitim sürecinin önemli bir paydaşı olarak görmesi doğrultusunda, Ailemle Eğitim Yolculuğum kapsamında çocuklar ve ailelerinin birlikte katılacağı etkinliklere de yer verilecek. Bu sayede okulda başlayan öğrenme sürecinin evde de devam etmesi hedefleniyor.

Okul yetkilileri, hazırlanan alanın yalnızca bir bahçe olmadığını; çocukluğun en güzel döneminin oyunla, keşifle, doğayla ve aileleriyle birlikte öğrenerek yaşanacağı bir yaşam alanı olmasını dilediklerini belirtiyor. Alanın çocukların özgürce ifade bulduğu, mutlu olduğu ve yeni deneyimler edindiği bir çevreye dönüşmesi amaçlanıyor.

"Biz inanıyoruz ki eğitim yalnızca sınıfta değil, hayatın her alanında devam eder. Amacımız sadece çocuklara güzel bir bahçe sunmak değil; çocukluğun en güzel dönemini oyunla, keşifle, doğayla ve aileleriyle birlikte öğrenerek yaşamalarını sağlamaktır. Dileğimiz, bu alanın çocuklarımızın mutlu olduğu, keşfettiği, öğrendiği ve kendilerini özgürce ifade edebildiği bir yaşam alanına dönüşmesidir."

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDEKİ SAHİL ANAOKULU TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "AÇIK HAVA SINIFI VE YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ" İLE ÇOCUKLARIN YAŞAYARAK, DENEYİMLEYEREK VE KEŞFEDEREK ÖĞRENMELERİ HEDEFLENİYOR.