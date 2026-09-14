Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,0972 -0,40%
Bist 14.307,35 -1,11%
Altın Gram 6.750,07 -2,05%
EUR/USD 1,1535 -0,57%
Brent Petrol 109,18 +4,37%
--°

Tatvan'da askıda kırtasiye ile eğitimde dayanışma güçleniyor

Tatvan'da 'Askıda Kırtasiye' projesi, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin çanta ve kırtasiyesini gizlilik içinde karşılıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 08:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tatvan'da askıda kırtasiye ile eğitimde dayanışma güçleniyor

projenin işleyişi ve destek modeli:

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hayata geçirilen "Askıda Kırtasiye" uygulaması, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul çantası ve kırtasiye gereksinimlerini hayırseverlerin katkısıyla karşılamayı amaçlıyor. Projeyi başlatan hayırsever polis memuru Mustafa Şahin tarafından hayata geçirilen uygulama, Tatvan’daki İstanbul Kırtasiye mağazasında yürütülüyor.

Vatandaşlar projeye maddi destek sağlarken, toplanan yardımlar doğrudan öğrencilerin çanta, defter, kalem ve boya gibi temel ihtiyaçlarının teminine yönlendiriliyor. Projede bir öğrencinin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için belirlenen katkı tutarı 500 lira olarak açıklandı; buna karşın destekçiler diledikleri miktarda katkıda bulunabiliyor.

Uygulamada ailelerin mahcubiyet yaşamaması için gizlilik esasına önem veriliyor; ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının gereksinim duyduğu ürünleri ücret ödemeden ve gizli olarak temin edebiliyor. İstanbul Kırtasiye işletme yetkilisi Selahattin Öget, vatandaşların gösterdiği ilginin sevindirici olduğunu ve katkıların doğrudan öğrencilerin ihtiyacına gittiğini vurguladı.

toplumsal etkisi ve yayılma hedefi:

Askıda Kırtasiye uygulaması, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlama ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi taşıyor. Proje, öğrencilerin eğitim yılına eksiksiz başlamasına imkân tanırken, dezavantajlı ailelerin üzerindeki maddi baskıyı hafifletiyor ve toplumun farklı kesimlerini yardımlaşmaya teşvik ediyor.

Projenin öncüsü Mustafa Şahin, uygulamayı Türkiye’nin 81 iline yaymayı hedeflediklerini belirterek daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak istediklerini ifade etti. Tatvan örneği, yerel düzeyde başlayan bir girişimin, güçlü bir gönüllülük ve şeffaflık yaklaşımıyla kapsamının büyütülebileceğini gösteriyor.

Toplumun desteğiyle sürdürülen bu tarz girişimler, hem eğitime erişimi kolaylaştırıyor hem de dayanışmanın somut bir örneğini ortaya koyuyor; Tatvan’daki uygulama, bu yönüyle öne çıkıyor.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN &quot;ASKIDA KIRTASİYE&quot; UYGULAMASIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "ASKIDA KIRTASİYE" UYGULAMASIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE İHTİYAÇLARI HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE KARŞILANIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta kardeşlik temasıyla başlayan eğitim yılına 113 bin öğrenci ders başı ya...
images

Hakkâri'de sınıflar yeniden açıldı: 60 bin 712 öğrenci derse başladı
images

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma
images

Hatay’da okullar yeniden sınıflarda: 360 bin öğrenci ders başında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de Anıl Yetişkin sınıflarda miniklerle yeni eğitim yılına başladı

Bodrum limanına iki kruvaziyer yanaştı, 836 yolcu kente hareket getirdi

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkatinden kaçmadı

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi