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Tatvan'da 'Huzur ve Güven' denetimi geniş kapsamlı sonuçlar verdi

Tatvan'da 'Huzur ve Güven' uygulamasında yaklaşık 500 kişi ve 200 araç kontrol edildi; arananlar yakalandı, trafik ve sigara ihlalleri tespit edildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 23:46

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tatvan'da 'Huzur ve Güven' denetimi geniş kapsamlı sonuçlar verdi

Tatvan'da huzur ve güven uygulaması

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulaması, ilçenin farklı noktalarında geniş çaplı kontrollerle tamamlandı. Operasyona, Özel Harekât polislerinin de dahil olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip katıldı.

Denetimin kapsamı:

Uygulama sırasında üç sabit ve iki hareketli kontrol noktasında eş zamanlı denetimler yapıldı. Ekipler, şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirdi ve araçları detaylı şekilde inceledi. Kontrollerde yaklaşımda tedbirli hareket edilerek kimlik ve araç bilgilerinin doğruluğu sağlandı.

Elde edilen sonuçlar:

Yapılan denetimlerde yaklaşık 500 şahıs ile 200 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı ve haklarında gerekli işlemler başlatıldı. Trafik ekipleri, tespit ettikleri eksiklikler ve kural ihlalleri nedeniyle ilgili araçlara ceza uyguladı. Ayrıca bir iş yerine, kapalı alanda sigara içilmesine izin verildiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE &quot;HUZUR VE GÜVEN&quot; UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇENİN...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE "HUZUR VE GÜVEN" UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA YAPILAN DENETİMLERDE YAKLAŞIK 500 ŞAHIS İLE 200 ARAÇ KONTROL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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