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Tatvan'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sanayi Bölgesi yolunda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; ağır yaralı O.U. Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:16

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tatvan'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

kaza detayları:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Sanayi Bölgesi yolunda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre çarpışma, 25 LT 433 plakalı araç ile 06 FZP 226 plakalı araç arasında meydana geldi.

müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan yaralılar araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralıların durumu ve trafik:

Yaralılardan 28 yaşındaki O.U.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi; diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntı verilmedi. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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