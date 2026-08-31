Tatvan'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

kaza detayları:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Sanayi Bölgesi yolunda iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre çarpışma, 25 LT 433 plakalı araç ile 06 FZP 226 plakalı araç arasında meydana geldi.

müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan yaralılar araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

yaralıların durumu ve trafik:

Yaralılardan 28 yaşındaki O.U.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi; diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntı verilmedi. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.