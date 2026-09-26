Tatvan’da kısa süreli dolu ve yoğun yağmur hayatı etkiledi

Tatvan’da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi:

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı aksattı. Kısa sürede başlayan yağış bazı bölgelerde yoğunlaşarak gündelik akışı zorlaştırdı.

Dolu büyüklüğü ve yolların durumu:

Gözlemlere göre bazı noktalarda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış sonucunda ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok yol adeta göle döndü ve ulaşımda aksamalar görüldü.

Yağış kısa süre içinde etkisini kaybetse de, dolu yağışı çevrede dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ve sürücüler, su birikintilerine karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.