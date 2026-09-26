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Tatvan'da park halindeki lpg'li otomobil motor yangınında kullanılamaz hale geldi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde park halindeki 38 AFN 336 plakalı otomobil, motorundan çıkan yangınla ağır zarar gördü; itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tatvan'da park halindeki lpg'li otomobil motor yangınında kullanılamaz hale geldi

olayın gelişimi:

Bitlis'in Tatvan ilçesi Hidayet Mahallesi Oral Sokak'ta S.B.'ye ait 38 AFN 336 plakalı otomobil, yol kenarına park edildikten yaklaşık 20 dakika sonra motor bölümünden alev almaya başladı.

müdahale ve hasar:

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilin motor ve ön bölümünde büyük çapta hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi.

inceleme başlatıldı:

Aracın lpg'li olduğu öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde ve araç üzerinde inceleme başlattı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ LPG’Lİ OTOMOBİL, MOTOR BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ LPG’Lİ OTOMOBİL, MOTOR BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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