Tatvan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı

Bitlis'in Tatvan ilçesi D-300 kara yolu Koyluca köyü mevkiinde meydana gelen kazada, İran plakalı Rasoul Abbasifard (42) yönetimindeki tırın, yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştığı bildirildi.

kaza anı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Çarpışma sonucu otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yaralılarda hayati tehlike bulunmadığını açıkladı.

dorsedeki sıvı madde ve soruşturma:

Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan ve sabun yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı malzeme yola saçıldı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI.