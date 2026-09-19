Taulant Seferi'ye Arnavutluk çağrısı

Kayserispor'un TFF 1. Lig lideri kadrosunda yer alan forveti Taulant Seferi, Arnavutluk A Millî Takımı'na davet edildi. Seferi, bu sezon attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

milli davet ve kamp tarihleri:

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Taulant Seferi, Arnavutluk A Millî Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için millî takım kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuz, 21 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasında millî takım kampında yer alacak; bu süreçte Arnavutluk’un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapabilecektir. Futbolcumuz Taulant Seferi’yi tebrik ediyor, Arnavutluk A Millî Takımı forması altında başarılar diliyoruz" denildi.

kayserispor için olası etkiler:

Seferi'nin A Millî Takım'a çağrılması, oyuncunun yükselen formunu ve takım içindeki önemini gösteriyor. Kayserispor için sezonun kritik döneminde skorer bir ismin milli takıma gitmesi, oyuncunun özgüvenini artırırken kulübün hücum alternatiflerini de değerlendirmesini gerektirebilir. Kulüp yönetimi ve taraftarlar, Seferi'nin millî takım performansını destekleyip takip edecek.

Taulant Seferi'ye davet nedeniyle tebrikler gönderilirken, oyuncunun Arnavutluk formasıyla sahadaki rolünün devam etmesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR’UN GOLCÜ FUTBOLCUSU SEFERİ’YE ARNAVUT MİLLİ TAKIMINDAN DAVET GELDİ.