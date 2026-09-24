Tavas devlet hastanesinde bronkoskopi ile akciğer tanısında yeni dönem başladı

Tavas Devlet Hastanesi'nde bronkoskopi hizmeti başladı:

Tavas Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletme çalışmalarına bir yenisini ekleyerek ilçede ilk kez bronkoskopi uygulamalarına başladı. Hastanenin bünyesinde halen Dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum, Aile Hekimliği, Ortopedi, FTR, Nöroloji, Psikiyatri, Üroloji, Enfeksiyon, Cildiye, Göğüs Hastalıkları, KBB, Göz ve Diş branşlarında hizmet verilmektedir ve yeni hizmetle tanı olanakları güçlenmiştir.

ilk işlem ve ekip bilgileri:

Kısa sürede bronkoskopi cihazı ve gerekli tıbbi malzemelerin temin edilmesinin ardından, hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları uzmanları Uz. Dr. Hilal Boyacı ve Uz. Dr. Nazlı Çetin Beyaz ile hemşire Cennet Korkuttan oluşan ekip tarafından ilk bronkoskopi işlemi başarıyla gerçekleştirildi. İşlem, 70 yaşındaki erkek hastaya uygulandı.

hasta bulguları ve işlem sırasında alınan örnekler:

Uz. Dr. Nazlı Çetin Beyaz, ilk uygulamanın akciğer kanseri şüphesi bulunan hastaya yapıldığını; işlem sırasında şüpheli lezyondan biyopsi örneklerinin alındığını bildirdi. Hastanın sigara öyküsü bulunduğu, artan nefes darlığı ve hırıltı şikâyetleriyle başvurduğu, yapılan tetkiklerde sağ akciğerde kitle görünümü saptandığı için bronkoskopi kararı alındığı ifade edildi.

Alınan biyopsi örnekleri patolojik incelemeye gönderilecek ve sonuçlara göre hastanın ileri tedavi planlaması hızlı ve doğru şekilde yürütülecek.

hizmetin önemi ve yerel erişilebilirlik:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hilal Boyacı, bronkoskopinin akciğer ve solunum yolu hastalıklarının tanısında önemli bir yöntem olduğunu vurgulayarak, "Bronkoskopi, akciğer ve solunum yollarının ince, özel bir kamera ile doğrudan görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Özellikle akciğer kanseri şüphesinde, hastalığın erken tanısına yardımcı olmak ve şüpheli bölgelerden biyopsi almak açısından önemli bir yöntemdir" dedi. Bu hizmetin Tavas'ta sunulmaya başlanmasının hastalar için yerinde, hızlı ve güvenilir tanı imkânı sağlayacağı belirtildi.

Tavas Devlet Hastanesi, güçlü hekim kadrosu, deneyimli sağlık personeli ve geliştirilen teknolojik altyapısıyla vatandaşlara bulundukları yerde kaliteli, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni bronkoskopi hizmeti, tanı sürecinde hastaların büyük bölümünün başka merkezlere sevk edilmeden yerinde değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDEKİ TAVAS DEVLET HASTANESİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ YENİLİKLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. İLÇEDE İLK KEZ BRONKOSKOPİ İŞLEMLERİ HASTANEDE UYGULANMAYA BAŞLANIRKEN, İLK İŞLEM 70 YAŞINDAKİ ERKEK HASTAYA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.