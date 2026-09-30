Tavas’ın baklavası için ortak hamle: üretim, tanıtım ve marka çalışması

protokolün amacı ve kapsamı:

Tavas Belediyesi ile Tavas Ticaret Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü, coğrafi işaret tescilli Tavas baklavasının tanıtımını, pazarlanmasını ve markalaşmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında ürünün yalnızca yörede değil, Türkiye genelinde ve dünya çapında daha görünür olması için ortak tanıtım projeleri ve pazarlama faaliyetleri yürütülecek.

Protokolün hedefleri arasında ürün bilinirliğini artırmak, marka değerini güçlendirmek ve Tavas baklavasını daha geniş pazarlara ulaştırmak yer alıyor. Ayrıca iş birliği, ürünün gastronomi turizmi içindeki rolünü yükseltmeyi ve ilçenin kültürel ile ekonomik kazanımlarını artırmayı amaçlıyor.

belediye ve ticaret odası temsilcilerinin mesajı:

Protokole, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Tavas Ticaret Odası Başkanı Saffet İnamlık imza attı. İnamlık, törende yaptığı konuşmada Tavas’ın gelişimi için yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasının önemini vurgulayarak, "Biz, Tavas Ticaret Odası olarak siyasetin üzerinde bir anlayışla Tavas’a hizmet etmeyi kendimize görev edindik" ifadelerini kullandı. İnamlık, oda olarak Tavas’ın ihtiyaçlarını il, ilçe ve başkent düzeyinde takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Tatık ise konuşmasında ilçenin kalkınması ve birlik mesajını öne çıkararak, "Öncelik Tavas" sözünü tekrar etti. Tatık, Tavas’ın coğrafi konumu, tarihi ve kültürel değerleriyle geleceğe ışık tutan bir ilçe olduğunu, bu potansiyelin siyaset üstü bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

imalathane yatırımı ve üretim kapasitesi:

Protokolün somut adımlarından biri olarak belediye iştiraki TAVBEL bünyesinde, Kızılcabölük makasında yeni bir üretim tesisi kuruldu. Başkan Tatık, tesisin coğrafi işaret şartnamesine uygun, modern ve hijyenik koşullarda üretim yaptığını belirterek, imalathanenin aylık 8 ton (8 bin kilogram) üretim kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Tatık, üretim tesisinin devreye alınmasının ürünün bulunabilirliğini ve sürekliliğini sağladığını; tadını deneyenlerin Tavas baklavasını farklı ve beğenilen bir ürün olarak tanımladığını belirtti. Bu altyapı yatırımı, tanıtım faaliyetleriyle birlikte ürünün daha geniş pazarlara girme imkanını artırmayı hedefliyor.

gastronomi vizyonu ve yerel ürünlerin tanıtımı:

Başkan Tatık, Tavas’ı sadece baklavasıyla değil, tüm yerel gastronomik ürünleriyle tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Tanıtımı planlanan ürünler arasında yanık kokulu koyun yoğurdu, pide ve tahinli pide, göveç, kaygana tatlısı, gelin turşusu, pişipişi, soğan aşı gibi yaklaşık otuz yöresel ürün bulunuyor. Tatık, ilçenin bir "gastronomi ilçesi" olması için çalışacaklarını ve turizmi birinci kaynak haline getirmeleri gerektiğini vurguladı.

İmzalanan protokol, üretim altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte tanıtım, pazarlama ve turizm odaklı projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir yol haritası sunuyor. Her iki kurum da Tavas’ın ekonomik ve kültürel değerlerini öne çıkaracak ortak çalışmalarla ürünün hak ettiği noktaya taşınmasını hedefliyor.

TAVAS BELEDİYESİ İLE TAVAS TİCARET ODASI, COĞRAFİ İŞARETLİ TAVAS BAKLAVASI’NIN TANITILMASI, PAZARLANMASI VE MARKALAŞMASININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.