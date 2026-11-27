Tavas'ta besi çiftliğinin samanlığında yangın

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinin samanlığında yangın çıktı. Olayın, samanlıkta yapılan demir kaynağı sırasında etrafa sıçrayan kıvılcımlardan birinin samanların üzerine düşmesiyle başladığı belirtildi.

olayın gelişimi:

İddiaya göre kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlerin hızla yayılması çiftlikte endişeye yol açtı.

ekiplerin müdahalesi ve zarar:

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, samanlık içindeki samanlar ve besi yemlerinde zarar meydana geldi.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için kaynak gibi kıvılcım çıkarabilecek çalışmalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve çevredeki yapıların korunmasına yönelik tedbirlerin önemine işaret etti.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE BULUNAN BESİ ÇİFTLİĞİNİN SAMANLIĞINDA, DEMİR KAYNAĞI SIRASINDA SIÇRAYAN KIVILCIMLARIN SAMANLARI TUTUŞTURMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI.