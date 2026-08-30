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Tavla Mahallesi'nde zeytinlikte başlayan alevler büyümeden durduruldu

Hatay'ın Defne Tavla Mahallesi'ndeki zeytinlikte çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Tavla Mahallesi'nde zeytinlikte başlayan alevler büyümeden durduruldu

Tavla Mahallesi'nde zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesi sınırlarında, Tavla Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve alevlerin geniş alana yayılması engellendi.

Müdahale ve sonuç:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sürecine ilişkin ayrıntılar verilmiş olup, alevlerin daha fazla alana sirayet etmesi önlendi.

Soğutma çalışmaları ve zarar:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olayda yanan zeytinlik alan zarar gördü.

DEFNE’NİN TAVLA MAHALLESİ’NDE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE GENİŞ ALANA...

DEFNE’NİN TAVLA MAHALLESİ’NDE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE GENİŞ ALANA SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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