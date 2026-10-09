Tavşan Adası açıklarında kaybolan madenciyi bulma çalışmaları sonarla derinleşti

Arama çalışmaları üçüncü gününde

Bartın'da 6 Nisan Salı akşamı mesai çıkışında kendi teknesiyle balığa çıkan ve eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı gönderdikten sonra haber alınamayan İlker Mızrap için yürütülen arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. 43 yaşındaki Mızrap'ın cep telefonundan son sinyalin Amasra ilçesi Tavşan Adası'nın kuzeybatısı yönünden alındığı kaydedildi.

görüntüler, sinyal ve kriminal incelemenin sonuçları:

Olaydan iki gün sonra Tavşan Adası yakınlarında, Mızrap'a ait olduğu öne sürülen bir teknenin batma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek incelendi; ancak yapılan ilk değerlendirmede tatmin edici bir neticeye ulaşılamadı. İnceleme ekipleri, görüntü pikselinin düşük olması ve batış anındaki teknenin çok uzakta olması nedeniyle net tespit yapılamadığını bildirdi.

Görüntüleri izleyen bazı uzmanlar, teknenin birkaç saniyede batamayacağını, sahne atlaması veya kamera açısının yanıltmış olabileceğini belirtti. Öte yandan görüntüdeki teknenin içinin beyaz, dış altının siyah olduğu iddiaları nedeniyle bazı izleyiciler bunun Mızrap'ın teknesi olmadığını savundu. Yapılan siber çalışmalarda ise Mızrap'ın telefonundan alınan son sinyal ile görüntülerde görülen bölgenin örtüştüğü kaydedildi; fakat baz istasyonu verilerinin üçgenleme yöntemiyle geniş bir deniz alanı verdiği, tam nokta tespiti yapılamadığı belirtildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan destek istendi.

sonar bot ve dip taramasıyla arama genişletildi:

Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Cihan Seymen ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Yusuf Bora ile birlikte Mızrap'ın ailesini ziyaret ederek arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kaymakam Erdoğan, "Arama çalışmalarımız devam ediyor. Hem açık denizde hem de kıyı kesimlerinde arama faaliyetlerimiz sürüyor. AFAD ve jandarmanın dronlarını aktif olarak aramalarda kullanıyoruz" dedi.

Erdoğan, aramalara Sahil Güvenlik'e ait yeni nesil bir arama botunun da katıldığını, bu botun sismik/sonar cihazları ve su altı robotları (ROV) ile deniz tabanını ve su sütununu ses dalgalarıyla tarayabildiğini, görüş mesafesinin sıfır olduğu sularda dahi enkaz veya kayıp kişi tespiti yapabildiğini söyledi. Kaymakam, "Sahil Güvenliğin sismik arama botu, bahsi geçen bölgelerde denizin altını röntgen çekerek arama çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Aile yakınları ve yetkililer ayrıca bölgedeki dip taramasının artırılmasını istedi. Kaymakam Erdoğan, balıkçı teknelerinin ve sahil güvenlik botlarının Tavşan Adası açıklarında trolle dip taraması yapacağını, daha önce bakılan yerlere tekrar bakılacağını belirtti: "Trolle arama talebinizi yerine getireceğiz. Sahil güvenlik de, balıkçı tekneleri de dip taraması yapıyor."

Arama çalışmalarına 1 helikopter, 4 bot, 2 dron ve sahil güvenlik, jandarma, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan toplam 59 personel katılıyor. Ayrıca, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz aracılığıyla Rusya ve Ukrayna ile diplomatik iletişim kurulduğu, bu ülkelerin kendi karasularında ve bölgede görev yapan petrol ve doğal gaz arama gemilerinin de aramalara katkı verdiği bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve hem yüzeyde hem deniz altında yürütülen taramaların yoğunlaştırıldığını belirterek, mümkün olan her yöntemin kullanıldığı mesajını verdi.

BARTIN'DA ''BALIKLARI TUTTUM GELİYORUM'' MESAJI ATTIKTAN SONRA BİR DAHA HABER ALINAMAYAN MADENCİ İLKER MIZRAP'I ARAMA ÇALIŞMALARI 3. GÜNÜNDE DE DEVAM ETTİ