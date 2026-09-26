Tavşan tiridiyle geçen sezonun anıları Hisarcık'ta yaşatıldı

Hisarcık'ta tavşan tiridi geleneği sürdürüldü

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyeleri, yeni av sezonu öncesinde bir araya gelerek yıllardır süregelen tavşan etli tirit geleneğini yaşattı. Avcılar, geçen av sezonunda avladıkları ve derin dondurucularda muhafaza ettikleri tavşanların etleriyle hazırladıkları yemeği gençlerle birlikte tükettiklerini belirtti.

Hazırlık ve pişirme süreci:

Etler önce haşlanarak küçük parçalara ayrıldı. Hazırlanan kuru yufkalar tepsilere ufalanıp üzerine tavşan eti yerleştirildi. Ardından etin suyu, bol tereyağı ve sarımsak dökülerek geleneksel tirit tamamlandı; ortaya çıkan lezzet katılımcılar tarafından beğenildi.

Kültürel miras ve birlik mesajı:

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan etkinliğin yalnızca bir yemek buluşması olmadığını, aynı zamanda bir kültür aktarımı olduğunu vurguladı. Özkan, "Bu yıl bölgemizde av sezonu 28 Ekim tarihinde başlayacak. Avcı arkadaşlarla yeni av sezonu başlamadan önce geçen sezon içerisinde vurduğumuz ve derin dondurucularda muhafaza ettiğimiz tavşanları gençlerle birlikte kuru yufka tiridi yaparak tükettik. Tavşanın haşlanmış etini küçük parçalara ayırarak tepsilere ufaladığımız kuru yufkanın üzerine dizip, üzerine tavşan etinin suyunu, bol tereyağı ve sarımsak döktüğümüzde mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor" dedi.

Etkinlikte avcılar, yemek sonrası av hatıralarını paylaşarak sohbet etti. Özkan, "Düzenlediğimiz tavşan tiridi etkinliği bir kültürdür. Yemekten sonra av muhabbeti yaparız. Amacımız, avcılarımız arasında birlik ve beraberliği pekiştiren bu etkinliği sürdürerek gelecek nesillere aktarmak" şeklinde konuştu.

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNDE AVCILAR TARAFINDAN YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN TAVŞAN ETLİ TİRİT GELENEĞİ, YENİ NESİLLERE AKTARILMAYA DEVAM EDİYOR. AVCILAR, GEÇEN AV SEZONUNDA AVLADIKLARI VE DERİN DONDURUCULARDA MUHAFAZA ETTİKLERİ TAVŞAN ETLERİYLE TİRİT HAZIRLAYARAK BİRLİKTE YEDİ.