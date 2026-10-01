Tavşanlı çevreyolunda ışıklı kavşakta arkadan çarpışma güvenlik kamerasında

Tavşanlı çevreyolunda kavşağa gelen araçlarda maddi hasarlı çarpışma

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, çevreyolu üzerindeki Çukurköy Işıklı Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve kayıtlarda çarpışmanın anı net şekilde görüldü.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Kütahya yönüne seyreden F.S. idaresindeki 19 LH 880 plakalı tır, ışıklı kavşakta önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu; kazada şans eseri herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücülerde yaralanma olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları, kazanın oluş şeklinin tespit edilmesi ve olası sorumlulukların belirlenmesi açısından delil niteliğinde bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, trafikte benzer kavşaklarda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI