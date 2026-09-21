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Tavşanlı MYO'da 3+1 uygulaması mezunları işe hazırlıyor

DPÜ Tavşanlı MYO'nun 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim modeli, otomotivde %60, İnternet ve Ağ Teknolojileri'nde %50 istihdam sağlayarak mezunları iş dünyasına bağlıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı MYO'da 3+1 uygulaması mezunları işe hazırlıyor

Tavşanlı MYO'da 3+1 uygulaması mezunları işe hazırlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, teorik eğitim ile saha deneyimini birleştiren 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim (İME) modeliyle mezunlarının istihdamına katkı sağlıyor. Okul yönetimi ve bölüm başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısında uygulamanın mevcut durumu ve istihdam verileri ele alındı.

3+1 modelinin sonuçları:

Toplantı sonuçlarına göre, modelin uygulandığı programlarda erken dönemde somut çıktılar görüldü. Otomotiv programı üçüncü yılında olan mezunların yaklaşık %60’ı istihdam edilirken, modelin ilk yılını tamamlayan İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı mezunlarında istihdam oranı %50 olarak kaydedildi. Yönetim, mevcut oranları önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

geri bildirimler ve gelecek hedefleri:

Yetkililer, 3+1 modelinin sadece işletmede uygulamalı eğitim sunmakla kalmadığını; işveren ve ilgili sektör paydaşlarından alınan geri bildirimlerin de eğitim sürecine entegre edildiğini vurguladı. Yapılan anketlerde öğrencilerin mesleki bilgi düzeyi, iş disiplini, iletişim becerileri, sorumluluk bilinci ve çalışma ortamına uyum gibi kriterler değerlendiriliyor. İşveren geri bildirimleri, ders müfredatlarının güncellenmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasında veri kaynağı olarak kullanılıyor.

MYO yönetimi, istihdam oranlarını daha da yükseltmeyi hedefleyerek sektör iş birliklerini güçlendirme ve öğrencilerin eğitim sürecindeyken iş dünyasıyla daha sıkı ilişkiler kurmasını sağlamayı planlıyor. Bu çerçevede yeni eğitim döneminde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Programı da İşletmede Mesleki Eğitim müfredatı ile eğitime başladı ve benzer iş dünyası bağlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Önümüzdeki dönemde otomotiv ve İnternet ve Ağ Teknolojileri programlarındaki istihdam oranlarının artırılması, sektörle yürütülen iş birliklerinin derinleştirilmesi ve uygulamalı eğitimin niteliğinin yükseltilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TAVŞANLI MYO’DA 3+1 MODELİYLE İSTİHDAM BAŞARISI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TAVŞANLI MYO’DA 3+1 MODELİYLE İSTİHDAM BAŞARISI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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