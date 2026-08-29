Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Tavşanlı okullarında sarı çizgilerle öncelik sağlanıyor

Tavşanlı Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim yılı öncesi okul önlerindeki yaya geçitlerini sarı boyayla yenileyerek öğrencilerin güvenliğini artırıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı okullarında sarı çizgilerle öncelik sağlanıyor

Tavşanlı'da okul geçitlerinde yenileme çalışması

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul çevrelerindeki trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara hız verildi. Tavşanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle görünürlüğünü yitirmiş ve yıpranmış yaya çizgilerinin yenilenmesine öncelik verdi.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, ilçe genelindeki okul önlerindeki yaya geçitlerini sarı renkle boyamak üzere özel formüle sahip boyalar kullandı. Yenileme çalışmaları kapsamında yalnızca geçit çizgileri değil, aynı zamanda çevredeki trafik işaret ve levhaları da kontrol edilerek varsa eksiklikler gideriliyor. Çalışmaların, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması hedefleniyor.

Amaç ve sürücü uyarıları:

Uygulamada sarı rengin dikkat çekici özelliğinden yararlanılarak sürücülerin okul bölgelerine yaklaşırken hızlarını azaltmaları ve yayalara öncelik vermeleri amaçlanıyor. Yetkililer, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmaları ve sarı renkle işaretlenen yaya geçitlerinde ilk hakkı öğrencilere tanımaları konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye zabıta ekipleri, görsel vurguyu güçlendirmenin yanı sıra okul çevresindeki genel trafik düzenlemelerini de gözden geçirerek öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde can güvenliğini ön planda tutuyor. Vatandaşlara ve sürücülere duyarlılık çağrısı yapılarak yeni döneme güvenli bir başlangıç hedefleniyor.

TAVŞANLI&#039;DA OKUL BÖLGELERİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

TAVŞANLI'DA OKUL BÖLGELERİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de MERCEK çelik kaynak kursu mezunlarının yüzde 85'i iş buldu
images

Cizre'de başarıyı eve taşıdılar: protokol YKS'de dereceye giren öğrencileri ziya...
images

Okullarda yeni dönem güvenliği Bayburt'ta planlandı
images

Hadrianopolis'te arkeo-terapi çalıştayı kültürel mirası sanat yoluyla ele aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TVHB'den birlik ve kararlılık vurgusu: 30 ağustos mesajı

Buharkent'ten birlik çağrısı: 30 ağustos'un 104. yılında sorumluluk

Zeytinburnu'da İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonrası soruşturma derinleşiyor

Karadeniz'in hırçın dalgaları milli takımı belirleyecek

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı