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Tavşanlı pazarında sıkı denetim hayvan kimlik ve sağlık kontrolleri öne çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazara getirilen hayvanların kimlik, sağlık ve sevk belgelerini kontrol etti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tavşanlı pazarında sıkı denetim hayvan kimlik ve sağlık kontrolleri öne çıktı

Tavşanlı hayvan pazarında yürütülen denetim:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, bölgedeki hayvan pazarında kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, pazara getirilen hayvanların kimlik ve sağlık belgelerini inceleyerek eksiklikleri tespit etmeye çalıştı. Ayrıca sevk işlemlerine ilişkin evraklar gözden geçirilerek kayıtların doğruluğu kontrol edildi.

Denetimin kapsamı:

Kontroller sırasında öncelik, hayvanların izlenebilirliğini sağlayan belgelerin eksiksiz olmasına verildi. Ekipler, sevk belgeleri ile hayvanların hareket geçmişini kıyaslayıp mevzuata uygunluk açısından incelemelerde bulundu. Bu süreçte, kayıt dışı hareketlerin önlenmesi için ilgili prosedürlere dikkat edildi.

Yetkililerin ifadeleri:

Yetkililer, denetimlerin amacının hayvan sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması olduğunu belirtti. Ekiplerin sahadaki kontrollerinin düzenli olarak sürdürüleceği ve mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

TAVŞANLI HAYVAN PAZARINDA SIKI DENETİM

TAVŞANLI HAYVAN PAZARINDA SIKI DENETİM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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