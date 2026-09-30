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Tavşanlı ticaret odası tek listeyle projelere odaklandı

Tavşanlı TSO, 1 Ekim 2026'da seçimlere tek listeyle gidiyor; yönetim mesleki eğitim, üniversite‑sanayi iş birliği ve dönüşüm projelerine odaklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tavşanlı ticaret odası tek listeyle projelere odaklandı

Tavşanlı ticaret odası tek listeyle projelere odaklandı

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) önümüzdeki 1 Ekim 2026 tarihli seçimlere tek listeyle gidiyor. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Sözer, görev süresince öncelik verdikleri çalışmaları ve seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

yönetimin çalışmalarının odağa aldığı başlıklar:

Sözer, dönem boyunca ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak adımlara odaklandıklarını belirtti. Özellikle mesleki eğitim projelerinin gençlerin iş hayatına entegrasyonunu güçlendirmek üzere öne çıktığını vurguladı. Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu ile yürütülen ortak çalışmaların, nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap verme amacında olduğunu söyledi.

Üretim, ticaret ve istihdamı artırmak için kamu kurumları, üniversite ve iş dünyasıyla sürdürülen iş birliklerinin önemine dikkat çeken Sözer, bu çerçevede yürütülen projelerin bölge firmalarının kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı. Ayrıca bölgede yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı verecek çalışmalara başladıklarını, gıda sektöründeki firmalar için proje hazırlıklarını ilerlettiklerini ifade etti.

gelecek dönem hedefleri:

Sözer, elde edilen başarıların tek kişinin değil, ortak akıl ve ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, başladıkları işlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle ilçenin üretim gücüne ve geleceğine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yönetim, seçimlerin odamız ve bölge için hayırlı olmasını dileyerek, üyelerle diyalogu sürdürmenin ve iş dünyasının sorunlarını çözüm odaklı olarak ilgili kurumlara taşımaya devam etmenin önemini vurguladı. Sözer'in açıklamaları, TTSO'nun önceliklerini ve izlediği yol haritasını özetledi.

Öte yandan seçim sürecinde aday listesinin de netleştiği belirtildi; Davut Efe başkanlığındaki seçim listesinin kesinleştiği öğrenildi.

TAVŞANLI TİCARET ODASI BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET SÖZER

TAVŞANLI TİCARET ODASI BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET SÖZER

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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