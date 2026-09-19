Tavşanlı’da birlik ve saygı günü: gaziler unutulmadı

törenin akışı ve program detayları:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreni, planlanan program çerçevesinde gerçekleşti. Tören alanında ilk olarak çelenk sunumları yapıldı, ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi program, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalarla sona erdi.

katılımcılar ve çelenk sunumu:

Çelenkler sırasıyla; Kaymakamlık makamını temsilen Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanlığı adına Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Orhan Öztürk ve Belediye Başkanlığı adına Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç tarafından sunuldu. Törene ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan katıldı. Protokol sunumunu takiben, Tavşanlı Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Cumhuriyeti Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Temsilciliği de çelenklerini tören alanına bıraktı. Törene Kıbrıs gazileri ve terörle mücadele gazileri de yoğun katılım gösterdi.

anma ziyaretleri ve kapanış:

Resmi konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Arslan gerçekleştirdi; konuşmanın tamamlanmasıyla tören alanındaki program sonlandı. Çelenk sunumunun ardından programa katılan heyet ve dernek temsilcileri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Günün anma etkinlikleri, Tavşanlı Asri Mezarlığı’ndaki şehitlik ve gazi kabirlerinin ziyaret edilmesiyle tamamlandı ve gaziler ile şehit yakınlarına saygı duruşu sürdürülerek tören sonlandırıldı.

TAVŞANLI'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI