Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Tavşanlı’da birlik ve saygı günü: gaziler unutulmadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü resmi törenle anıldı; çelenk sunumu, saygı duruşu ve şehit-gazi ziyaretleri gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tavşanlı’da birlik ve saygı günü: gaziler unutulmadı

törenin akışı ve program detayları:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreni, planlanan program çerçevesinde gerçekleşti. Tören alanında ilk olarak çelenk sunumları yapıldı, ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi program, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalarla sona erdi.

katılımcılar ve çelenk sunumu:

Çelenkler sırasıyla; Kaymakamlık makamını temsilen Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanlığı adına Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Orhan Öztürk ve Belediye Başkanlığı adına Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç tarafından sunuldu. Törene ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan katıldı. Protokol sunumunu takiben, Tavşanlı Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Cumhuriyeti Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Temsilciliği de çelenklerini tören alanına bıraktı. Törene Kıbrıs gazileri ve terörle mücadele gazileri de yoğun katılım gösterdi.

anma ziyaretleri ve kapanış:

Resmi konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Arslan gerçekleştirdi; konuşmanın tamamlanmasıyla tören alanındaki program sonlandı. Çelenk sunumunun ardından programa katılan heyet ve dernek temsilcileri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Günün anma etkinlikleri, Tavşanlı Asri Mezarlığı’ndaki şehitlik ve gazi kabirlerinin ziyaret edilmesiyle tamamlandı ve gaziler ile şehit yakınlarına saygı duruşu sürdürülerek tören sonlandırıldı.

TAVŞANLI&#039;DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

TAVŞANLI'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı