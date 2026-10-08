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Tavşanlı'da camiler sosyal hayatın odağı olarak ele alındı

Tavşanlı'da düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında camilerin sosyal işlevi konuşuldu; tilavet, sinevizyon ve ödül töreni yapıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı'da camiler sosyal hayatın odağı olarak ele alındı

Tavşanlı'da cami ve sosyal hayat buluşması

Tören, Kütahya Tavşanlı İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Kültür Sarayında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlendi. Programın açılışında Kur'an tilaveti seslendirildi; tilaveti yapan öğrenci, Abdulhalim Ölmez, Kur'ân-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmasında bölge üçüncüsü olmuştu. Tilavetin ardından etkinliğe görsel bir çerçeve kazandıran sinevizyon gösterimi izlendi.

program akışı ve konuşmalar:

Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan yaptığı konuşmada camileri sadece ibadet mekânı olarak görmenin dar bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Ceylan, camilerin gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin pekiştiği ve sosyal hayatın merkezinde yer alan müstesna mekânlar olduğunu söyledi. Müftü ayrıca görev yapan din görevlilerinin taşıdığı sorumluluğu hatırlatarak emek verenleri takdir etti ve ahirete irtihal edenlerle camilerin yapım ve yaşatılmasında emeği geçenleri rahmetle andı.

Kütahya İl Müftü Vekili Tahsin Ekim ise camilerin şehir yaşamı ve toplum üzerindeki rolüne dikkat çekti. Ekim, camilerin bir beldenin manevi kimliğini tespit eden, adeta 'tapuları' niteliğinde olduğunu belirterek ezan, minareler ve Kur'an eğitiminin yaşatılmasının önemini ifade etti. Vatandaşların bu kurumlara ve Kur'an eğitimine sağlayacağı desteğin, bu değerlerin korunmasında belirleyici olacağı üzerinde durdu.

ödül töreni ve yerel başarılar:

Konferansın sonunda hafızlık sınavında başarılı olan öğrencilere Hafızlık Belgeleri takdim edildi. Ayrıca Hafızlık Yarışması'nda bölge birincisi olan Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Berra Ordu ile Kur'ân-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Bölge Yarışması'nda bölge üçüncüsü olan Abdulhalim Ölmez'e ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinlik, camilerin hem ibadet hem de toplumsal dayanışma ve eğitim merkezleri olarak önemini yeniden gündeme taşıdı.

TAVŞANLI İLÇE MÜFTÜSÜ DR. REŞİT CEYLAN (SOLDA), KÜTAHYA İL MÜFTÜ VEKİLİ TAHSİN EKİM&#039;E (SAĞDA)...

TAVŞANLI İLÇE MÜFTÜSÜ DR. REŞİT CEYLAN (SOLDA), KÜTAHYA İL MÜFTÜ VEKİLİ TAHSİN EKİM'E (SAĞDA) PLAKET TAKDİM ETTİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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