Tavşanlı'da gençler gimbap atölyesiyle Kore mutfağına adım attı

Gimbap atölyesi gençleri bir araya getirdi:

Tavşanlı'da faaliyet gösteren Hayırlı Hizmetler Vakfı bünyesinde düzenlenen Gimbap Atölyesi kapsamında ilçedeki gençler Kore kültürü ve mutfağıyla tanıştı. Etkinlik, Uzak Doğu mutfağının sevilen lezzetlerinden gimbap yapımını deneyimleme fırsatı sundu.

Kültürel bağların güçlendirilmesi:

Organizasyonun amacı, dost ve kardeş ülke Korenin zengin mutfak kültürünü tanıtarak Türk ve Kore halkları arasındaki tarihi dostluk bağlarına yerelde katkı sağlamaktı. Gençlerin girişimiyle gerçekleştirilen atölye, yerel düzeyde küçük ancak anlamlı bir paylaşım zemini oluşturdu.

Gençlerin öğrenimi ve etkinlik sonrası:

Katılımcılar atölyede gimbap yapımının püf noktalarını öğrenirken keyifli anlar yaşadı; hazırlanan ikramlar etkinlik sonunda birlikte tüketildi. Etkinlik hakkında konuşan Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Canatan, vakıf bünyesindeki gençlere yönelik projelerin önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: Vakfımız bünyesinde gençlerimizin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kore kültürünü tanıtmaya yönelik düzenlenen bu atölye çalışması da gençlerimizin emeği ve ilgisiyle oldukça verimli geçti. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Program, hazırlanan ikramların yenilmesinin ardından sona erdi.

TAVŞANLI’DA GENÇLERDEN KORE MUTFAĞI ETKİNLİĞİ