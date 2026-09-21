Tavşanlı’da gençlerin gelişiyle canlanan üniversite hayatı

Tavşanlı’da yeni akademik yılın ilk günleri

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üniversitelerin açılmasıyla kent merkezi ve çevresinde hareketlilik başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenciler kayıt ve yerleşme işlemlerini tamamlarken ilçe, hem sosyal hem ekonomik açıdan yeni döneme hazırlanıyor.

kayıt süreçleri ve yurt karşılaması:

Yeni akademik yılın başlamasıyla Tavşanlı Arslanbey Kredi Yurtlar Kurumuna gelen kız ve erkek öğrencilere kayıt sırasında çay ikramı yapıldı. Öğrenciler ilçenin sakin ve tarihi dokusundan memnuniyetlerini dile getirirken, yaşam koşullarını öğrenci dostu bulduklarını belirtti. Memleketi Balıkesir’in Erdek ilçesinden gelerek burada eğitimine devam eden Berat Tunç (Makine Bölümü 2. sınıf) duygularını şöyle özetledi: "Yurdumdan da oldukça memnunum. İnşallah bu seneyi hayırlısıyla bitireceğim." Öğrencilerin bir kısmı şehir içi dolmuşları kullanırken, bazıları ise ticari taksilerle yurtlara ulaştı.

esnaf ve ulaşım sektörü yoğunluğu:

Yeni sezonun açılmasıyla ilçede öğrenci hareketliliği esnaf ve ulaşım hizmetlerine doğrudan yansıdı. Kayıt döneminde artan talebi karşılamak için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Kadir Çağlar, Tavşanlı Ticaret Taksi bünyesinde yürüttükleri hizmeti vurguladı: "Yeni sezonumuz başladı. Üniversiteyle birlikte yeni gelen gençlerimize 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz. Şu anda kayıtlar yapılıyor, gelen öğrencileri taşıyoruz. Bir sene boyunca da Allah nasip ederse bu hizmeti sürdüreceğiz."

Kayıt ve yerleşme işlemlerini tamamlayıp ilçeyi gezme fırsatı bulan Yavuz Selim Sarıgül ise Tavşanlı’nın tarihi atmosferine ve ekonomik koşullarına dikkati çekti. Sarıgül, "Kayıtlar ve yerleşme gibi her şeyi hallettim. Çarşıyı gezdim, yurduma geçeceğim. Tavşanlı’yı çok sevdim; çok sakin, çok tatlı bir yer. Restore edilmiş ve edilmemiş bir sürü eski binası var. Şahsen fiyatların da çok uygun olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe yönetimi ve yerel işletmelerin hazırlıklarıyla birlikte öğrenci sirkülasyonu, hem hizmet sağlayıcılar hem de genç nüfus açısından yeni dönemin dinamiklerini oluşturuyor. Bu süreç ilçede ekonomik canlanma beklentisini beraberinde getiriyor.

TAVŞANLI'DA ÜNİVERSİTE HEYECANI BAŞLADI