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Tavşanlı'da ilkokul öğrencilerine vergi bilinci aşılandı

Tavşanlı Vergi Dairesi personeli Nazmi Sarı İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine verginin tanımını, kamu hizmetleriyle bağını ve vatandaşlık bilincini anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlı'da ilkokul öğrencilerine vergi bilinci aşılandı

etkinlikte neler yapıldı:

Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü personelleri, Nazmi Sarı İlkokulu konferans salonunda ilkokul öğrencilerine yönelik bir eğitim programı düzenledi. Programda verginin tanımı, devletin sunduğu kamu hizmetleriyle ilişkisi ve vatandaşlık bilinci, çocukların yaş düzeyine uygun örneklerle açıklandı.

Etkinlikte konuşmacı olarak Nuray Arslan yer aldı; teknik destek ise İzzet Uygun ve Halit Aydın tarafından sağlandı. Sunumlar görseller ve basit örneklerle desteklenerek eğitimin daha anlaşılır olması hedeflendi.

uzmanların vurguları:

Sunum sırasında uzmanlar, verginin yalnızca bir yük değil aynı zamanda toplumsal hizmetlerin sürdürülebilirliğinin temeli olduğuna dikkat çekti. Eğitimde sağlık, eğitim, altyapı gibi kamu hizmetlerinin finansmanında verginin rolü, çocukların kavrayabileceği somut örneklerle aktarıldı.

Program boyunca öğrencilerin merak ettikleri sorulara zaman ayırıldı ve sorular uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandı. Etkinlik, interaktif bir yapıda ilerleyerek öğrencilerin katılımını teşvik etti.

okul yönetimi ve öğrencilerin tepkisi:

Nazmi Sarı İlkokulu Müdürü Eylem Yiğit, vergi dairesi heyetini okul girişinde karşıladı ve okullarının bu tür bilinçlendirme çalışmalarına ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Etkinlikte renkli anlar yaşandı ve öğrencilerin eğitime yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.

Programın sonunda, erken yaşta vergi bilinci oluşturmanın gelecekteki toplumsal kalkınma ve vatandaşlık bilincine katkı sağlayacağı vurgulandı. Yerel düzeyde yürütülen bu tür eğitimlerin, çocukların kamusal konulara dair farkındalığını artırmada etkili olduğu ifade edildi.

TAVŞANLI&#039;DA ÖĞRENCİLERE VERGİ BİLİNCİ EĞİTİMİ

TAVŞANLI'DA ÖĞRENCİLERE VERGİ BİLİNCİ EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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