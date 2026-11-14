Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı

kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden Bursa yönüne gitmekte olan B.K. idaresindeki 43 KE 111 plakalı otomobil ile aynı istikamette kavşaktan dönüş yaptığı belirtilen İ.Ö. yönetimindeki 43 HN 585 plakalı hafif ticari araç Derecik köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

müdahale ve ulaşıma etkisi:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hastanede takip ediliyor.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN YARALILAR, AMBULANSLARLA DOÇ. DR. MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI.