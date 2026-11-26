Kayıp ihbarı ve arama çalışmaları

İlçeye bağlı Tunçbilek beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan, 55 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mehmet Er'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamadı. Aile fertlerinin durumu bildirmesiyle birlikte bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi, çok sayıda vatandaş da arama çalışmalarına katıldı.

Arama çalışmalarının yöntemi

Ekipler, gündüz ve gece süren çalışmalarda karadan yapılan aramaların yanı sıra dron desteği de kullandı. Bölgede geniş bir alan taranırken, ekiplerin koordineli çalışması ve vatandaş desteği arama kapsamını genişletti.

Bulunduğu yer ve soruşturma

Sabah saatlerinde yapılan arama sırasında Mehmet Er'in cansız bedeni, Tunçbilek'e yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Yaylacık ormanları, Beyoğlu Deresi Oğlaktaşı mevkiinde bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve incelemeler devam ediyor.

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