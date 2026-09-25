Tavşanlı'da maden mirası ve arkeolojik zenginlik masaya yatırıldı

Tavşanlı'da bilim insanları buluştu:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi, madencilik tarihi ve arkeoloji alanının önde gelen uzmanlarını bir araya getiren 6. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve KAT Maden Derneği girişimiyle başlatılan organizasyonun altıncısı, protokol ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla Tavşanlı'da açıldı.

Konferansın açılış oturumu, ilçenin tarihsel madencilik birikimi ile arkeolojik potansiyelini odağa aldı. Üç gün sürecek oturumlarda madencilik tarihi, yer altı kaynaklarının tarihsel dönüşümü ve Tavşanlı Höyük kazılarından elde edilen veriler sunulacak; organizasyonun amacı, bölgenin bilimsel, kültürel ve turizm değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda görünür kılmak olarak belirlendi.

Madencilik geçmişi ve arkeolojik potansiyel:

Açılış konuşmasını yapan Tavşanlı Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan, Anadolu coğrafyasının eski maden ocakları, üretim artıkları, metal eserler ve yazılı belgelerle geçmiş toplumların ekonomik ve toplumsal örgütlenmesini anlamada benzersiz olduğunu vurguladı. Fidan, "Kütahya ve Tavşanlı çevresi gümüşten altına, kömürden demire kadar Anadolu’nun en zengin doğal kaynaklarına sahip. Maden yataklarının çevrelediği Tavşanlı Höyük’ün niçin Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezi olduğunu ve bu konumunu binlerce yıl nasıl sürdürdüğünü bu konferansta bilimsel olarak cevaplamaya çalışacağız" dedi.

Konferansta söz alan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise ilçede madenciliğin ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde toplumsal yaşamı, kültürü ve hafızayı şekillendirdiğini ifade etti. Özdemir, "Tavşanlı, 1938’de Değirmisaz, 1939’da Tunçbilek ve 1941’de Garp Linyitleri İşletmesi’nin kurulmasıyla Cumhuriyet ekonomisinin lokomotifi olmuştur. Türkiye’de maden denince akla gelen ilk yerlerden biriyiz. Burada maden demek bir şehir kimliği ve toplumsal hafıza demektir. Dedelerimizden bugünümüze madenden faydalanmayan tek bir aile yoktur. Erkan Hocamızın Tavşanlı Höyük’teki tespitleriyle öğreniyoruz ki aslında 8 bin yıl önce de burada güçlü bir kimlik ve yerleşim vardı. Yapılan kazılar ve bilimsel toplantılar ilçemizin kültürel ufkunu açmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Jeolojik konum ve konferansın hedefleri:

Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ünsal Yalçın da Türkiye’nin jeolojik yapısı nedeniyle maden kaynakları bakımından özel bir konuma sahip olduğunu belirtti. Yalçın, "Günümüzden 10 bin yıl önce insanoğlunun kullandığı ilk metal ürünlerine Güneydoğu ve İç Anadolu’daki yerleşimlerde rastlıyoruz. Balkanlar’dan İran’a uzanan maden kuşağında Anadolu, komşu coğrafyalarla olan etkileşimini ve gelişimini her zaman maden kaynakları üzerinden kurmuştur" ifadelerini kullandı.

Program boyunca yapılacak bildiri sunumları ve panellerde, tarihsel madencilik uygulamaları, yer altı kaynaklarının kullanım tarihçesi ile arkeometalurji bulguları ele alınacak. Açılış etkinliğine; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Müze Müdürü Dr. Sevgi Gürdal, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, TKİ İşletmeler Daire Başkanı Erhan Özkan, Garp Linyitleri İşletmesi Müdürü Fatih Mehmet Bilge, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ünsal Yalçın, Düzenleme Komitesi Üyesi Prof. Dr. Eren Kömürlü ve Prof. Dr. Erkan Fidan katıldı.

Yerel yönetimler ve akademi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen konferansın çıktılarının, Tavşanlı’nın hem bilimsel hem de kültürel hafızasını zenginleştirmesi bekleniyor.

TAVŞANLI'NIN MADEN TARİHİ VE ARKEOLOJİK MİRASI MASAYA YATIRILIYOR