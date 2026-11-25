Tavşanlı'da kanlıca bolluğu tezgâhları hareketlendirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, halk arasında Melki adıyla bilinen kanlıca mantarının ormanlık alanlarda yoğun biçimde görülmesi, pazar dinamiklerini değiştirdi. Geçen ay kilogramı 400-500 TL bandında alıcı bulan mantarın, bölgedeki bollaşma nedeniyle fiyatı keskin şekilde geriledi.

yağış sonrası artan toplama hareketi:

Yağışların ardından ormanlarda yoğunlaşan kanlıca çıkışı, vatandaşları doğaya yöneltti ve mantar toplama hareketliliğini artırdı. Bölgedeki sınırlı bulunuş döneminde yüksek fiyatla satılan mantar, stok ve arzın artmasıyla tezgâhlarda daha ulaşılabilir hale geldi.

fiyatlardaki düşüş ve tezgâh yansımaları:

Satışlarda gözlemlenen en dikkat çekici değişim, kilogram fiyatının 400-500 TL aralığından bazı noktalarda 20 TL'ye kadar inmesi oldu. Mantar satıcılarından Ahmet Yiğit, bollaşmanın fiyatları aşağı çektiğini ve tezgâhlarda uygun fiyattan satışın yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Tezgâhlarda uygun fiyata sunulan kanlıca, kent içindeki tüketiciler tarafından rağbet görüyor; aynı zamanda doğadan toplayanlar için de arz artışı gelir getiriyor. Bölgede mantar toplama ve satış hareketliliğinin süreceği, fiyat dengesinin ise arz-talep koşullarına bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

TAVŞANLI’DA KANLICA BOLLUĞU TEZGAH FİYATLARINI VURDU