jestin ayrıntıları:

Tavşanlı Kahveciler Odası Başkanı Tahir Akcan, ilçede sabah mesaisine başlayan ve okullarına gitmek üzere yola çıkan öğretmenlere yönelik anlamlı bir jest gerçekleştirdi. İş yerini erken saatlerde açan Akcan, kıraathaneye uğrayan eğitimcilerin gününe sıcak bir başlangıç olması için sabahın ilk çaylarını ücretsiz olarak ikram etti.

Bu uygulama, öğretmenlerin okula giderken kısa bir mola verip çay içebilecekleri basit ama dikkat çekici bir destek olarak yerel gündeme yansıdı. Akcan’ın girişimi, kahvehane kültürünün sosyal dayanışma mekanizmasını örnekleyen bir davranış olarak değerlendirildi.

başkanın açıklamaları:

Konuya ilişkin açıklama yapan Akcan, eğitimcilerin toplumdaki önemine vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Öğretmenler bizim her şeyimiz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Sabahın ilk çayını onlara ikram ederek küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik. Tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

Akcan, öğrencilere ve ailelere yön veren öğretmenlere yapılan küçük jestlerin bile moral ve motivasyon açısından değer taşıdığını belirtti. Bu tür yerel girişimlerin, toplumun farklı kesimlerinde karşılıklı saygı ve takdiri pekiştirdiği vurgulandı.

Tahir Akcan ve Tavşanlı Kahveciler Odası’nın bu hamlesi, ilçede eğitime verilen desteğin sembolik bir göstergesi olarak kayda geçti.

TAHİR AKCAN